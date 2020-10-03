Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с Днем германского единства

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 3 октября, российский лидер Владимир Путин поздравил президента Германии Франка - Вальтера Штайнмайера и немецкого канцлера Ангелу Меркель с Днем германского единства. Об этом сообщает Кремль.

Как отметили в Кремле, президент России подтвердил «неизменную готовность» Москвы к диалогу и взаимодействию с немецкими партнерами по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

День Германского единства является национальным праздником Германии с 1990 года, и отмечается в соответствии с Договором об объединении Германии от 3 октября в день вхождения Германской Демократической Республики (ГДР) в состав Федеративной Республики Германии (ФРГ). На сегодняшний день 3 октября является единственным государственным праздником страны, установленном на федеральном уровне. Все остальные регулируются немецкими землями.