Алиев заявил, что у России более высокая роль в урегулирование конфликта в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Москва имеет объективно более высокую роль в процессе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, чем другие посредники.

«Особое положение» России глава Азербайджана объяснил хорошими историческими отношениями, а также соседством двух стран.

«Поэтому их роль и возможности для посредничества по объективным причинам, конечно, более высоки, чем у тех, кто расположен вдалеке от региона и, возможно, не имеет полного представления о том, что здесь происходит за последнее десятилетие», - заявил азербайджанский лидер в эфиру телеканалу Al Jazeera.

Напомним, очередное обострение территориального конфликта в Нагорном Карабахе случилось 27 сентября. Стороны уже ввели военное положение и объявили мобилизацию. Ранее президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон сделали совместное заявление, в котором осудили эскалацию насилия в регионе, призывали стороны конфликта к немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров