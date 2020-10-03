В России за сутки выявили 9 859 новых случая коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В России ежесуточный прирост инфицированных коронавирусом второй день подряд превысил девять тысяч. За минувшие сутки в стране выявили 9 859 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 российских регионах, из заболевших 27,2 процент не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Таким образом, по состоянию на субботу, 3 октября, общее число инфицированных за все время пандемии в стране возросло до 1 204 502 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб страны.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Москве, где заболело 2 884 человек, а также в Санкт-Петербурге (358) и Московская область (259). В пятерку, как и ранее, попали Ростовская и Нижегородская области, где выявили 219 и 199 новых зараженных. Эти регионы уже долгое время остаются в лидерах.

Выздоровело за минувшие сутки 5 563 пациентов с коронавирусной инфекцией, и также было зарегистрировано 174 летальных исходов. Таким образом, за весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 21 251 человек, а выздоровело 975 859 человек.

Напомним, 29 сентября вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране вырос в 1,7 раза до 5,5 раза на 100 тысяч населения. На сегодняшний день коэффициент распространения по стране в среднем составляет 1,16. В Москве этот показатель за сутки опустился с 1,28 до 1,24.