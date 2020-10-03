Адвокат Пашаев открестился от подделки, которую предоставил в суде по делу Ефремова

Эльман Пашаев окончательно вышел из дела Ефремова, и не будет в дальнейшем принимать участие в защите актера Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эльман Пашаев, представлявший в суде актера Михаила Ефремова, заявил, что не знал о том, что предоставленные в суде документы были поддельными. В частности он отметил, что не имеет отношения к фальшивой справке о том, что гражданская жена погибшего Сергея Захарова сдавала ему койко-место.

"Я же не знаю, что он (полицейский) допустил. Мне об этом ничего не известно. Он несет за это ответственность, если нарушил законодательство", - цитирует ТАСС Пашаева.

Он подчеркнул, что не мог ничего сделать, так как был объектом пристального внимания и все время просил, чтобы все было в рамках закона. Также Пашаев отрицает какие-либо разговоры со свидетелями. Напомним, ранее на одном из заседаний суда по делу Ефремова Эльман Пашаев зачитывал выжимку из справки участкового о том, что погибшему Сергею Захарову Ирина Стерхова сдавала койко-место в своей квартире в Подмосковье. Сама же Стерхова утверждает, что являлась гражданской женой погибшего, и требует признать ее потерпевшей. В настоящее время полицейский, выписавший справку, уволен.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на данный момент Эльман Пашаев окончательно вышел из дела Ефремова, и не будет в дальнейшем принимать участие в защите актера.