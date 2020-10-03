Похороны «Тесака» Максима Марцинкевича: желающие проститься выстроились в очередь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 3 октября, в Москве на Кунцевском кладбище проходят похороны Максима Марцинкевича, известного как Тесак.

Как сообщает РЕН ТВ, проститься с Тесаком пришли десятки, если не сотни человек. На входе на Кунцевское кладбище усилены меры безопасности. У входа на кладбище дежурит полиция, установлены рамки металлодетекторов.

Напомним, тело российского националиста Марцинкевича нашли утром 16 сентября в одиночной камере, куда он был переведён незадолго до смерти.

Сайт kp.ru ранее публиковал эксклюзивное интервью с официальным представителем Следственного комитета Светланой Петренко, в котором она рассказала детали самоубийства Тесака и подтвердила подлинность обеих предсмертных записок, оставленных в камере.

При этом, по словам адвоката семьи погибшего Алексея Михальчика, результаты независимой экспертизы показали, что повреждения на теле Максима Марцинкевича нанёс не он