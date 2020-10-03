Маас: если ОЗХО подтвердит вывод Германии по Навальному, то санкций против России не избежать

Хайко Маас Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал неизбежными введение для Европейского союза санкций против России в случае, если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят результаты исследований проб Алексея Навального, проведенных лабораториями в Берлин, а также Франции и Швеции.

«Последует ясный ответ ЕС … Я убежден в том, что мимо санкций тогда больше не пройти», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

При этом как именно будут выгладить ограничительные меры министр не утонил. По его словам, этот вопрос страны - члены ЕС решат вместе.

«Санкции должны всегда быть целенаправленными и соразмерными … Однако такое серьезное нарушение Конвенции о запрещении химического оружия не может остаться без ответа», - добавил он.

Напомним, наличие «Новичка» в пробах Навального подтвердили три лаборатории Берлина, а позже подтверждения заявили Швеция и Франция. Процесс по проверке проб начала Организация по запрещению химического оружия.

Москва же так и не получила ответы на запросы, отправленные по анализам блогера. При этом в МИД РФ не сомневается, что в своем докладе техсекретариат ОЗХО, который ранее «не раз демонстрировал политическую ангажированность», зафиксирует наличие «Новичка» в пробах Навального.

Как писал сайт kp.ru, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что причиной состояния блогера стал однозначно не «Новичок», поскольку при отравлении любым фосфорорганическим соединением оппозиционер «погиб бы в первые часы». Специалист уверен, что речь идет о заболевании - метаболической коме.