Владимир Путин поздравил Армена Джигарханяна с 85-летием

Армен Джигарханян Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин поздравил актёра и режиссёра Армена Джигарханяна с юбилеем. В субботу, 3 октября, народному артисту Советского Союза исполнилось 85 лет. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Талант актера и режиссера, неустанный творческий поиск и увлеченность любимым делом на протяжении многих лет помогают вам вдохновенно трудиться … Столь насыщенный профессиональный путь достоин глубокого, искреннего признания», - отметил российский лидер, который пожелал знаменитому успехов и здоровья.

Армена Джигарханяна поздравил также и премьер-министр России Михаил Мишустин, который отметил «широкий творческий диапазон» актера, его откровенность в кадре и на сцене, которые, по словам главы правительства позволяют актеру быть органичным как в комедии, так и в драме.

Армен Джигарханян с 1969 по 1996 был актером Московского драматического театра им. Маяковского, является основателем и президентом Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Он также известен по таким фильмам как «Собака на сене», «Здравствуй, это я!», «Новые приключения неуловимых».