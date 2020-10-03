Евросоюз в ближайшее время не станет открывать границы для россиян

На данный момент эпидемиологическая обстановка не располагает к широкому туристическому потоку в Европе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшее время россиянам не стоит рассчитывать на открытие границ Евросоюза. Об этом рассказал посол ЕС в России Маркус Эдерер. По его словам, европейские чиновники обновляют оценки по возможности открытия границ каждые две недели, и на данный момент эпидемиологическая обстановка не располагает к широкому туристическому потоку в Европе.

- Я думаю, сейчас, когда мы видим рост заболеваемости коронавирусом, очень сложно ответить на этот вопрос. Мы видим это и в России, и в ЕС. Я не думаю, что есть немедленная перспектива, - сообщил посол ЕС в России Маркур Эдерер.

Он также отметил, что, возможно, ситуация стабилизируется к концу октября - началу ноября. Однако делать какие-либо прогнозы пока не стоит.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в России на данный момент зафиксировано 1 194 643 заболевших коронавирусом. При этом за прошедшие сутки в стране выявили 9 412 новых случаев заражения.