Землетрясение магнитудой 6 произошло в Японии

Землетрясение в Японии Фото: REUTERS

В субботу, 3 октября, в Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Подземные толчки были зарегистрированы 09:31 по времени UTC (08.31 по московскому времени). По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 70 километров, эпицентр находился побережья острова Хатидзёдзима в Тихом океане, около 280 километрах от Токио, где также были зафиксированы подземные толчки.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) сила толчков составила 5.8, очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, днем в минувшие воскресенье, 27 сентября, в центре Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Толчки силой до четырёх баллов ощущались в префектурах Нагано и Сидзуока