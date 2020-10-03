Возможность перевода вузов на дистанционное обучение прокомментировали в Минобрнауки РФ

Возможность перевода вузов на дистанционное обучение прокомментировали Минобрнауки РФ Фото: Анастасия ОСИПОВА

Вопрос об общем переводе российских вузов на дистанционный формат обучения в Минобрнауки России пока не рассматривается. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, уточнив, что решение зависит от эпидемической ситуации в каждом регионе и в стране в целом.

В ведомстве также отметили, что вузы действуют в соответствии с ранее изданными рекомендациями Роспотребнадзора, в соответствии с которыми студентам очно-заочной и заочной формы обучения рекомендовано переходить на дистанционное обучение. Кроме того, не рекомендуется допускать к очному формату педагогов старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, передает ТАСС.

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