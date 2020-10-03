Предварительную причину загрязнения на побережье Камчатки назвали в экстренных службах Фото: Александр БОЙКО

Предварительно, загрязнение океана на побережье Камчатки около Халактырского пляжа в 30 километрах от Петропавловска-Камчатского могло быть вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера.

«По предварительным данным, мимо пляжа проследовал по морскому пути коммерческий танкер с течью, которая была устранена, но это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол», - приводит ТАСС сообщение своего источника в экстренных службах региона, который уточнил, что на данный момент устанавливается принадлежность судна.

Напомним, Министерство природы региона обнаружило, что около Халактырского пляжа содержание нефтепродуктов в воде побережья превысило норму в четыре раза, а фенола - в два с половиной. Других загрязнений специалисты пока не нашли. Однако была зафиксирована гибель морских животных и на соседних территориях - в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Министерстве обороны России опровергли причастность Тихоокеанского флота, отметив, что на полигоне «Радыгино», расположенном в регионе, с июня не проводилось никаких учений с использованием тяжелой боевой техники.