Звезду «Охотников за привидениями» избил неизвестный в Нью-Йорке Фото: кадр из фильма

В Нью-Йорке неизвестный мужчина напал на 67-летнего актера Рика Мораниса, известного по фильмам «Охотники за привидениями» и «Дорогая, я уменьшил детей».

Как передает CBS New York, инцидент произошел утром в минувший четверг, 1 октября. На городской камера правоохранительные органы смогли увидеть момент, как мужчина в толстовке «Я люблю New York» подошел к Моранису, ударил его и повалил на землю, после чего пошел дальше по улице.

Актер подал заявление в полицию, а также обратился за медицинской помощью с болями в голове, спине и бедре. На данный момент правоохранительные органы ведут поиск подозреваемого, а Моранис восстанавливается дома.

Представитель актера заявил, что Моранис в порядке и благодарен всем «за добрые пожелания».

Ник Моранис известен по своим ролям в дилогии «Охотники за привидениями» и трилогии «Дорогая я уменьшил детей». В 1997 году актер оставил кинематограф, чтобы посвятить себя воспитанию детей.