Генпрокуратура России в четвертый раз обратилась к Германии по делу Навального

Германия обязана была предоставить информацию по делу Навального в течение 10 дней Фото: REUTERS

Генпрокуратура РФ передала Германии четвертый запрос об оказании правовой помощи по делу Навального. Уточняется, что соответствующий документ был подготовлен ещё 24 сентября.

"24 сентября этого года Генпрокуратура России подготовила уже четвертый запрос об оказании правовой помощи в этой связи, который передан германской стороне, По-прежнему настаиваем на получении реакции на эти обращения", - заявляет российский МИД.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Москва намерена действовать в деле Навального в соответствии с конвенцией о запрещении химического оружия. Согласно документу, после получения первого обращения российской стороны, Германия обязана была предоставить информацию по делу Навального в течение 10 дней.

Напомним, в августе 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо. Для оказания помощи его отвезли в одну из больниц Омска, затем лечение оппозиционера продолжилось в немецком госпитале «Шарите».