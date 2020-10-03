МИД ФРГ отказал посольству России в консульском доступе к Алексею Навальному

Посольство России в Берлине получило отказ МИД ФРГ на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к А. Навальному Фото: REUTERS

Посольство России в Берлине получило отказ МИД ФРГ на просьбу о получении консульского доступа к Алексею Навальному. Уточняется, что вопросы российской стороны по делу Навального также остаются без ответа.

"Нет ответов на задаваемые с российской стороны вопросы по линии политического диалога, а также по дипканалам. Посольство России в Берлине получило отказ МИД ФРГ на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к А. Навальному", - отметили в российском МИД.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в субботу, 3 октября, генпрокуратура России направила в Германию уже четвертый запрос о предоставлении данных по делу Алексея Начального. Соответствующий документ был подготовлен ещё 24 сентября.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо в августе 2020 года во время перелёта из Томска в Москву. Вначале блогер был отправлен на лечение в одну из омских больниц, а затем продолжил восстановление в Берлине, в госпитале «Шарите». При этом немецкие власти сообщили, что Навальный якобы был отравлен, не предоставив России никаких доказательств.