Азербайджан сообщил о 19 погибших при обстрелах в Карабахе

По фактам гибели азербайджанских граждан заведено 12 уголовных дел Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев сообщил, что в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Армении с 27 сентября погибли 19 мирных граждан.

На брифинге он заявил, что среди погибших три женщины и двое детей. При этом ранены 63 человека.

Генпрокурор также подчеркнул, что по фактам гибели азербайджанских граждан, их ранения, нанесения им имущественного ущерба в Баку возбуждено 12 уголовных дел, сообщает Интерфакс.

В свою очередь Армения сообщает о 200 погибших в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана сообщил, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В свою очередь Минобороны Армении сообщило, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении. Власти обеих стран приняли решение о введении военного положения и мобилизации.

Территориальный вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном длится с 1988 года.