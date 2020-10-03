В Минпросвещения заявили, что не рассматривают массовый перевод школ на удаленку из-за коронавируса

В Минпросвещения не рассматривают массовый перевод школ на удаленку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 3 октября, заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов рассказал о планах ведомства по вопросу перевода школ на дистанционный режим обучения в связи с пандемией коронавируса.

«Мы понимаем объективно, что никаких решений о переходе на дистанционный режим обучения нет. Только если возникает какой-то очаг заболевания, то определенное окружение переводится на самоизоляцию. Сейчас во многих школах начинается каникулярный период, в том числе в Москве. Надеемся, что в целом по стране изменится в положительную сторону ситуация», - сказал он журналистам информационного агентства ТАСС.

Напомним, что с 17 марта всем школам России было рекомендовано перевести своих учащихся и специалистов на дистанционный режим из-за объявленной ВОЗ пандемии коронавируса в мире. Три месяца школьники и студенты учились онлайн.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации были отменены традиционные празднования последнего звонка и выпускного.