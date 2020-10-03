Звезду Трампа на Аллее славы изуродовал неизвестный в костюме Халка

Халк изуродовал Голливудскую звезду Трампа на аллеи славы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В полиции Лос-Анджелеса, 3 октября, заявили, что звезда Дональда Трампа на Голливудской аллее славы снова подверглась жестокому вандализму.

Человек в костюме Невероятного Халка поднес к звезде кирку, «уничтожив ее до неузнаваемости». Видео с камер наружного наблюдения показывает, что имя президента почти полностью удалено с тротуара, которое сделано из керамогранита и латуни.

В полиции отмечают, что разрушение произошло через несколько часов после того, как Трамп объявил в Твиттере, что он и первая леди заразились Covid-19. Пока неясно, был ли акт вандализма звезды связан с новым диагнозом. «Супергероя» разыскивают, передает TMZ.

Это не первый случай, с тех пор, как он вступил в должность, достопримечательность на Голливудской Аллее славы много раз портили.

В 2016 году ее уничтожили кувалдой, а в июне 2020 года она была покрыта лозунгами, связанными с Black Lives Matter. Один из уличных художников однажды поставил вокруг нее миниатюрную стену в знак протеста против иммиграционной политики Трампа.