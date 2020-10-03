Турция может начать новую операцию в Сирии, заявил Эрдоган

Турция намеренна защищать южные границы до тех пор, пока власти страны не будут уверенны в нейтрализации всех боевиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Тайип Эрдоган сделал заявление в субботу, 3 октября. Он рассказал о готовности страны очистить от террористов регионы Сирии, которые остаются под влиянием боевиков.

«Регионы с террористами, которые по-прежнему присутствуют в Сирии, либо будут очищены [от боевиков], как нам и обещали, либо мы придем и сами это сделаем», - сказал Эрдоган.

Выступление турецкого лидера транслировал телеканал NTV.

Президент Турции Тайип Эрдоган также подчеркнул, что его страна не допустит шагов, которые могут привести «к новой гуманитарной трагедии», и поэтому будут приняты всевозможные меры для устранения проблемы.

Власти страны намеренны продолжить принимать решительные меры по нейтрализации групп террористов до тех пор, пока не убедятся в том, что южным границам ничего не угрожает.