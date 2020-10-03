Губернатор Камчатки призвал жителей пойти с ним в рейд по побережью после массовой гибели морских обитателей

Губернатор планирует обсудить проблемы и возможное их решение относительно природы края с жителями региона. Фото: скриншот видео

Глава Камчатского края Владимир Солодов 3 октября на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором призывает жителей пройти вместе с ним на Халактырский пляж и другие территории побережья 4 октября.

«Мы должны существенно усилить работу по защите нашей природы и будем этим заниматься прямо с завтрашнего дня», — сказал губернатор региона.

По словам губернатора, проверка начнется завтра в 7:30 утра по местному времени (23:30 мск) на Халактырском пляже. После чего глава региона осмотрит Малую Лагерную бухту и к 12:00 (3:00 мск) вернется на Халактырский пляж, где планирует вместе с неравнодушными к природе людьми обсудить проблемы и возможное их решение.

В завершении рейда Владимир Солодов планирует посетить Авачинскую бухту.

Напомним, что 29 сентября губернатор Камчатки рассказал, что очевидцы сообщили ему об изменении цвета воды на Халактырском пляже. По словам очевидцев, там лежит мертвая рыба и других морские животные.