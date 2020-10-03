Масштабы атаки на Армению Пашинян назвал беспрецедентными

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к свои соотечественникам заявил, что атаки на Нагорный Карабах очень редки в XXI веке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 3 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к своим соотечественникам заявил, что атаки, подобные ситуации в Нагорном Карабахе, очень редки в XXI веке.

«Практически неделю народ противостоит азербайджано-турецкому террористическому нападению. Его масштабы беспрецедентны», - сказал Пашинян в эфире, который транслировали местные телеканалы в режиме реального времени.

Он отметил, что военные действия привели ко множественным жертвам.

В свою очередь Азербайджан сделал заявление, в котором огласил количество погибших при обстрелах в Нагорном Карабахе. Так, по данным генпрокурора страны, погибли 19 мирных жителей, 63 ранены. Также в Минобороны Азербайджана 27 сентября заявили, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Минобороны Армении в свою очередь сделало заявление, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам» со стороны Баку.

Обе страны ввели военное положение и мобилизацию.

Лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.