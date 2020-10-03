Кокорин и Дзюба раньше играли за "Зенит" вместе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в субботу, 3 октября, в Москве на стадионе "Открытие Арена" пройдет главный матч первой трети сезона чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Спартак" примет дома питерский "Зенит". И в этом поединке не получится увидеть битву Дзюбы и Кокорина. В стартовом составе питерцев появился Артем, но вот Александр не появился даже в заявке своей новой команды из-за травмы.

Стартовый состав Зенита на матч против Спартака: Кержаков, Сантос, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Ерохин, Мостовой, Малком, Дзюба.

Запасные: Одоевский, Васютин, Круговой, Прохин, Терентьев, Жирков, Мусаев, Сутормин, Шамкин, Ригони, Азмун.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Зенит. Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени.