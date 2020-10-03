Новое опасное последствие коронавируса выявили ученые

Люди стали жаловаться на аритмию, боли в животе и температуру Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что ученые обнаружили у взрослых острый воспалительный синдром, который ранее находили у детей и связывали это с коронавирусом.

Специалисты отмечают, что у взрослых, переболевших COVID-19, может проявляться воспалительный синдром MIS-A. Для детей и подростков он является опасным. У пациентов с этим синдромом возникали проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом. Люди стали жаловаться на аритмию, боли в животе и температуру.

Учеными были описаны 16 подобных случаев, зафиксированных в США и Британии у пациентов в возрасте 21-50 лет. Десять из них попали в реанимацию, а двое умерли.

Сколько проходит времени между заражением коронавирусом и появлением симптомов MIS-A, ученые пока не смогли выяснить. Является ли синдром новой тяжелой формой COVID-19, или это «постинфекционный процесс» также не ясно.

Напомним, что в мире коронавирусом заразилось более 34 миллионов, жертвами новой инфекции стали более одного миллиона человек.