"Спартак" принимает дома "Зенит". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве на стадионе "Открытие Арена" на стадионе в Тушино завершился первый тайм матча "Спартак" - "Зенит". Встреча является главной в 10-м туре чемпионата России по футболу и эти два клуба после 9 туров - в лидерах турнирной таблицы РПЛ.

Стартовые 45 минут поединка завершились вничью 0:0. Командам не удалось забить голов в ворота друг друга. Однако ж опасные моменты были у ворот как "Спартака", так и "Зенита". Нет такого, что кто-то доминирует в поединке.

Самый яркий эпизод - это три отбитых вратарем "Спартака" за минуту удара на 30-й минуте поединка. Итог первых 45 минут - 0:0. Соотношение ударов 12-3 в пользу "Зенита".

Через 15 минут поединок будет возобновлен.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Зенит. Стартовый свисток поединка прозвучал в 19:00 по московскому времени.