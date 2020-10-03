Виновные в загрязнении воды на Камчатке будут привлечены к уголовной ответственности, заявила глава Росприроднадзора

Росприроднадзор уверен, что виновные в ЧП на Камчатке будут наказаны Фото: Александр БОЙКО

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в субботу, 3 октября, на своей странице в Instagram написала, что виновные в загрязнении воды у берегов Камчатки будут привлечены к уголовной ответственности, а Росприроднадзор сотрудничает в этом деле со Следственным комитетом.

Несколько дней назад жители Камчатки и серферы пожаловались, что вода у побережья в районе Халатырского пляжа приняла неестественный цвет, а на берегу обнаружили большое число мертвой рыбы и морских обитателей. Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

«Следственный комитет начал проверку загрязнения на Камчатке, в том числе на основе наших фотографий. Мы передадим документы, замеры, пробы. И надеемся, что будут установлены все факты по этому происшествию. Надеюсь, что это поможет найти виновных и привлечь их к уголовной ответственности», - написала она.

Напомним, что несколько дней назад жители Камчатки и серферы пожаловались, что вода у побережья в районе Халатырского пляжа приняла неестественный цвет, а на берегу обнаружили большое число мертвой рыбы и морских обитателей.

Губернатор Камчатки предложил жителям организовать рейд и пройтись по пляжам, для того, чтобы лично оценить обстановку и обговорить возможное решение проблемы. Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

Губернатор Камчатки предложил жителям организовать рейд и пройтись по пляжам, для того, чтобы лично оценить обстановку и обговорить возможное решение проблемы.

Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю начало процессуальную проверку информации о массовой гибели морских животных. Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю начало процессуальную проверку информации о массовой гибели морских животных.