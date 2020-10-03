Уборщица нашла бомбу в вагоне поезда

В вагоне поезда в ФРГ найдено взрывное устройство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самодельное взрывное устройство было обнаружено в Кельне, в ночь на субботу, 3 октября, в стоявшем в депо.

Бомбу обнаружила уборщица. Устройство спрятали в картонной коробе под сиденьем.

Полицейские, экстренно прибывшие на место, просканировали коробку и подтвердили наличие взрывного устройства.

Саперы обезвредили его на месте. Отмечается, что состав прибыл в Кельн из города Гуммерсбах.

Устройство было начинено болтами и иголками и полностью готово к применению, отмечают специалисты.

Представители правоохранительных органов проверили все 27 поездов, стоявших в депо. Об этом сообщило издание Bild.

О том, был ли это спланированный теракт или попытка будущего шантажа, пока не известно.

Полицейским придется выяснить, когда и кем было оставлено взрывное устройство в поезде, выполняющем рейсы по региональному направлению.