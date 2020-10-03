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Коронавирус Covid-19

Трамп подтвердил, что чувствует себя хорошо

Президент поблагодарил врачей из медицинского центра Уолтера Рида
Анастасия РЫШКОВА
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Глава белого дома отметил, что чувствует себя хорошо

Глава белого дома отметил, что чувствует себя хорошо

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США в субботу, 3 октября, в своем Twitter подтвердил слова своего лечащего врача о том, что чувствует себя хорошо.

«Врачи, медсестры и все остальные в замечательном медицинском центре Уолтера Рида, присоединившиеся к ним [специалисты] из таких же потрясающих [медицинских] учреждений, великолепны! Огромный прогресс был достигнут за последние шесть месяцев в борьбе с этой чумой. С их помощью я чувствую себя хорошо!», - написал глава Белого дома.

Ранее стало известно, что президент США заразился коронавирусом. Он сообщил об этом на своей странице в социальной сети. Тест на коронавирус оказался положительным не только у него, но и у супруги президента Мелании Трамп.

В субботу, 3 октября, лечащий врач президента рассказал о самочувствии Трампа, отметив, что самый опасный период еще впереди, но в данный момент температуры у главы США нет.

О своем самочувствии Дональд Трамп написал в Twitter. Фото: скриншот Twitter

О своем самочувствии Дональд Трамп написал в Twitter. Фото: скриншот Twitter

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