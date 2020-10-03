Американский суд вынес приговор российскому боксеру Ковалеву

Боксер заявил, что готов выплатить потерпевшей компенсацию в размере $650000. В начале этого года Фронтц сообщила, что получила лишь треть от этой суммы. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Российский боксер Сергей Ковалев приговорен в США к трем годам тюрьмы условно.

Таков вердикт суда, рассмотревшего его дело по нападению на женщину. Имя пострадавшей известно, это некая Джейми Фронтц.

Кроме срока, заключивший сделку с прокуратурой и признавший свою вину в участии в драке и оскорблении потерпевшей Ковалев должен будет заплатить $220 судебных издержек, а также пройти курс управления гневом.

Приговор не отменяет гражданский иск Джейми Фронтц к Ковалеву. Его рассмотрение продолжается.

Дело длилось с февраля прошлого года. Тогда Фронтц обвинила Ковалева в нападении. Сообщалось, что в результате нападения у нее был сломан нос.

Боксер заявил, что готов выплатить потерпевшей компенсацию в размере $650000. В начале этого года Фронтц сообщила, что получила лишь треть от этой суммы.

В спортивном активе Ковалева – 34 победы, 4 поражения и 1 ничья. В последнем бою он не сумел защитить пояс чемпиона мира в полутяжелом весе (по версии Всемирной боксерской ассоциации), проиграв мексиканцу Саулю Альваресу.