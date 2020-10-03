Гибель морских животных на Камчатке: Бастрыкин поручил региональному управлению СК доложить о ходе проверки

СК России возьмется за расследование гибели животных на Камчатке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 3 октября, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Камчатскому краю доложить о ходе проведения процессуальной проверки по факту массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана, сообщает пресс-служба СК РФ.

«По результатам экспертных исследований и проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», - подчеркнула официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Напомним, что несколько дней назад жители Камчатского края обнаружили на побережье Тихого океана множество мертвых морских обитателей, а также странный оттенок воды.

Губернатор Камчатки, 3 октября, предложил неравнодушным жителям региона устроить рейд по пляжам и самолично в этом убедиться. Кроме этого он отметил необходимость принять найти решение проблемы.

Глава Росприроднадзора в своем аккаунте также написала, что виновные должны понести наказание.