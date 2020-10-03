Главный тренер "Спартака", оценивая своих игроков в матче с "Зенитом", пошутил про ЦСКА

"Спартак" сыграл вничью с "Зенитом" 1:1. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве на стадионе "Открытие Арена" в субботу, 3 октября, прошел матч 10 тура чемпионата России по футболу. "Спартак" принимал "Зенит" и чемпион России, клуб из Петербурга, потерял очки в поединке против москвичей. Итог встречи - 1:1. И главный тренер "Спартака" оценил действия своих футболистов в игре против питерцев:

- У нас очень много ключевых игроков. В обороне - наш капитан, Жиго. Маслов - агрессивно работал в обороне. В опорной зоне - Урунов и Крал. Остон дебютировал в стартовом составе, хотя он молод. Доволен тем, как провел. В атаке - Джордан, Понсе, Бакаев, поменяли игровой ритм. Бакаева сменили на Соболева, чтобы могли больше цепляться за мячи. Хотелось бы отметить и молодого игрока Маркитесова. Ну и Ещенко провел хороший матч. Ну и Максименко хочу выделить, чтобы никто не говорил, что он - болельщик ЦСКА, - сказал Доменико Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

На перерыв в сезоне две команды уходят, набрав по 21 очку. Но по дополнительным показателям питерцы будут стоять выше в турнирной таблице.