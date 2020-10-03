Пашинян: Армения готова обсудить вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах

Пашинян не исключил, что вопрос введения русских миротворцев в Карабах будет обсужден в рамках Минской группы ОБСЕ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил журналистам 3 октября, что вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах могут обсудить в рамках Минской группы ОБСЕ, сообщает телеканал Al Jazeera.

«Смотрите, такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ», - ответил Пашинян на соответствующий вопрос журналиста.

Напомним, что в воскресенье, 27 сентября минобороны Азербайджана заявило об обстреле ВС Армении своих территорий на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных.

Минобороны Армении в свою очередь сделало заявление, что Баку продолжил наступательные действия в Карабахе, ударам подвергся Степанакерт.

Власти обеих стран приняли решение о введении военного положения и мобилизации.

Ряд государств, в том числе РФ, Франция и США призвали участников вооруженного конфликта к сдержанности и напомнили о необходимости сесть за стол переговоров для разрешения конфликта дипломатическими методами.

Территориальные разногласия, приведшие к военному противостоянию между Арменией и Азербайджаном, начались в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.