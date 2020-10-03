После матча с "Зенитом" Тедеско назвал самого принципиального соперника "Спартака". Это не питерцы

"Спартак" сыграл вничью 1:1 с питерским "Зенитом". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в субботу, 3 октября, в Москве на стадионе "Открытие Арена" футболисты "Спартака" вырвали героическую ничью в поединке 10 тура чемпионата России против питерского "Зенита". Столичный клуб смог навязать борьбу лучшей команде страны последних двух сезонов и сыграть вничью 1:1.

После матча у главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско спросили, какое же противостояние в России он считает самым принципиальным для его клуба. Ведь в его российской части карьеры уже были битвы с "Локомотивом", "Зенитом", ЦСКА и многими другими клубами. Немец, чуть подумав, ответил:

- Думаю, что прежде всего это дерби против ЦСКА. Я помню, тот четвертьфинальный матч на Кубок, который мы выиграли. Мы проиграли встречу в чемпионате, к сожалению.

Ведущий пресс-конференции пошутил после этого вопроса, высказавшись по поводу этого вопроса:

- Идеальное завершение пресс-конференции после матча с "Зенитом".

На перерыв в сезоне две команды уходят, набрав по 21 очку. Но по дополнительным показателям питерцы будут стоять выше в турнирной таблице, чем "Спартак". Теперь в начале октября предстоит болеть за сборную России, в расположение которой отправятся игроки как "Зенита", так и спартаковцы.