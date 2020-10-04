Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 4 октября 2020 года

Последние новости о состоянии здоровья Алексея Навального на 4 октября 2020 года Фото: REUTERS

Российский блогер и оппозиционер Алексей Навальный, ранее выписанный из берлинской клиники "Шарите", продолжает курс реабилитации в Германии. По данным на 4 октября 2020 года состояние здоровья Алексея Навального быстро улучшается.

По собственному признанию Навального, еще недавно он не узнавал людей вокруг и "не понимал, как разговаривать", но сейчас восстанавливается и активно делится с подписчиками и СМИ оценками произошедшего с ним.

Тем временем глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что если ОЗХО подтвердит выводы Германии о ситуации с Навальным, то Москве не избежать очередного пакета санкций - соответствующее совместное решение примут страны ЕС. Однако детали возможных ограничений дипломат не уточнил.

Отметим, что российская сторона направила Берлину и ОЗХО уже четыре запроса о сотрудничестве в расследовании дела Навального, однако никакого ответа до сих пор не получила. Таким образом, заявления того же Мааса о готовности передать Москве результаты обследования и анализов Навального пока остаются пустыми словами.

Более того, российскому посольству в Берлине отказали в консульском доступе к Алексею Навальному. Запросы МИД РФ на данную тему игнорируются.

Однако далеко не все политики в Германии удовлетворены складывающимся положением дел. Так, вице-президент бундестага Вольфганг Кубики призвал власти ФРГ проявить благоразумие и общими усилиями прояснить с Москвой все вопросы по делу Навального, не скатываясь к очередному "ледниковому периоду" в отношениях.

- Россия есть и останется важным партнером в общем европейском доме. В Европе будет прочный мир только с Россией, а не против нее, - подчеркнул Кубики в интервью РИА Новости.

Алексея Навального госпитализировали в реанимацию в бессознательном состоянии из аэропорта Омска утром 20 августа: ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

Первую помощь блогеру оказали в омской Больнице скорой медицинской помощи № 1. Врачи стабилизировали его состояние и, по настоянию родных, 22 августа Навального транспортировали для продолжения лечения в берлинскую клинику «Шарите», откуда 23 сентября Навального выписали: его состояние улучшилось настолько, что необходимость в неотложной медицинской помощи отпала.