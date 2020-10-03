После матча со "Спартаком" Сергей Семак ответил на вопрос о трансфере бразильца за 20 миллионов евро

Вендел играл за "Спортинг" в прошлом сезоне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

23-летний полузащитник португальского "Спортинга" Вендел, как было сообщено несколькими днями ранее, уже на пути в питерский "Зенит". Местная пресса уже объявила о подробностях перехода бразильца в клуб из Санкт-Петербурга. В частности, будто б уже Вендел в командном чате попрощался с игроками лиссабонского клуба.

После матча со "Спартаком" у главного тренера "Зенита" Сергея Семака спросили о грядущем новичке. Однако же наставник питерцев не стал говорит чего-либо инсайдерского:

- Пока без комментариев. Давайте по игре, которая закончилась. Если будет что-то касаемо трансферов - дадим вам знать.

Напомним, что "Спартак" сыграл вничью 1:1 с питерским "Зенитом" в главном поединке 10 тура чемпионата России по футболу. Вендел в прошлом сезоне сыграл в 28 играх за "Спортинг" и забил 3 гола, сделав 3 передачи. В составе этой команды он выиграл Кубок Португалии. Трансфер оценивается в 20 миллионов евро.