Президент Азербайджана заявил о захвате семи сел в Нагорном Карабахе

Президент заявил о решении о вернуть селу Мадагиз прежнее название Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей странице в Twitter заявил, что военные страны захватили семь сел на линии соприкосновения в Тертерском, Джабраильском, Физулинском в районах Нагорного Карабаха.

«Сегодня армия Азербайджана освободила село Талыш Тертерского района, Мехдили, Чахирли, Ашаги Маралян, Шейбей и Гуйджаг Джебраильского района, а также Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района», - написал президент.

Ранее в субботу Алиев сообщил о том, что армия Азербайджана взяла под контроль село Мадагиз. Поселению принято решение вернуть исторически верное с точки зрения Баку название - Суговушан.

Власти Армении и непризнанной республики Нагорный Карабах потерю сел не подтверждают.

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что вооруженные силы Армении произвели обстрелял населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Минобороны Армении в свою очередь заявило, что Азербайджан «начал наступление» на карабахском направлении.

Власти обеих стран объявили военное положение и мобилизацию.

Президенты России, Франции и США призвали враждующие стороны прекратить военные действия незамедлительно и сесть за стол переговоров для урегулирования территориального вопроса.

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном длится уже более 30 лет.

В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.