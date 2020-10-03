Коронавирус перенес тяжелый детский синдром на взрослых

Синдром появляется у больных на 14-37 сутки после появления симптомов COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Острый воспалительный синдром, который прежде находили у детей в период коронавируса, был обнаружен у взрослых, сообщили центры по контролю и профилактике заболеваний США.

Ученые отмечают, что у взрослых пациентов, в возрасте от 21 до 50 лет, переболевших COVID-19, может проявиться воспалительный синдром MIS-A.

Пациенты жалуются на боли в животе и аритмию. При этом появляется MIS-A у пациентов, не имевших острых респираторных заболеваний.

Специалисты CDC описали 16 случаев в США и Британии. Десять пациентов попали в реанимацию, двое из них погибли.

Синдром появляется у больных на 14-37 сутки после обнаружения симптомов COVID-19.

На данный момент медики не могут точно сказать, является ли синдром осложненной формой коронавируса или же это «постинфекционный процесс».

По данным Университета Джонса Хопкинса на субботу, 3 октября, в мире коронавирусом заразилось более 34 миллионов человек, жертвами новой инфекции стали более одного миллиона человек.