В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 29 пациентов от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве за минувшие сутки скончались еще 29 пациентов с пневмонией и положительным тестом на наличие коронавирусной инфекцией. Теперь общее число жертв болезни в столице за все время распространения covid-19 среди населения увеличилось до 5 343 человек. Об этом в субботу, 3 октября, сообщили в оперштабе.

Тем временем, общее количество летальных случаев от вируса в России по официальным данным превысило отметку в 21 тысячу, а число активных случаев держится на уровне 200 тысяч по всей стране.

Российские ученые уже провели важные исследования и выдвинули предположение, что второй пик заболеваемости коронавирусом в России по размаху не будет уступать рекордным показателям июня 2020 года. Чтобы этот прогноз не сбылся россиян призывают использовать средства индивидуальной защиты, в том числе медицинские маски, а также соблюдать социальную дистанцию и тщательно быть руки с мылом.

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