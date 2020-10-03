Названы сроки применения "живой" вакцины в России

В России испытают "живую" вакцину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава московского Центра имени М.П.Чумакова, доктор медицинских наук, профессор Айдар Ишмухаметов рассказал, когда в России станет доступна к применению новая вакцина против коронавирусной инфекции.

По словам специалиста, эта сыворотка считает "живой", ведь все дело в том, что она содержит в себе цельный вирус.

Такую вакцину от covid-19, которую разрабатывают в Центре, планируют начать применять уже в ноябре этого года. В том же месяце исследователи намерены завершить вторую фазу испытаний сыворотки. Ишмухаметов отметил, что полномасштабное применение может начаться одновременно с этим или после завершения проведения финальной, третьей фазы. Об этом ученый рассказал в эфире НТВ.

Напомним, ранее сообщалось, что российские ученые изобрели и официально зарегистрировали первую в мире вакцину против covid-19. Сыворотка прошла все необходимые исследования, в том числе и на добровольцах, на которых и показала свою безопасность и эффективность.