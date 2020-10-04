В РПЦ назвали условие, когда можно будет захоронить Ленина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дискуссии о том, когда можно будет захоронить Владимира Ленина, тело которого покоится в Мавзолее на Красной площади, продолжаются на протяжении длительного времени. О том, при каких обстоятельствах станет предать тело создателя социалистического государства земле, рассказали в РПЦ.

По мнению главы синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона, подходить к этому вопросу стоит крайне осторожно. Пойти на такой шаг, по мнению священнослужителя, можно будет в случае, когда он не будет вызывать противостояний в обществе. Такое мнение он высказал в эфире "Россия 24".

Также представитель Церкви высказал мнение, что Ленину все же не место на главной площади страны. Одна из причин - начавшийся при нем "красный террор" и репрессии, однако важно помнить, по мнению священнослужителя, что для кого-то его тело является настоящей святыней.