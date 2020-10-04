Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram. Фото: скрин карты сбоев на Downdetector

В ночь с 3 на 4 октября пользователи Telegram заметили в работе мессенджера сбой. Неполадки зафиксированы на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои в работе мессенджера начались в ряде стран около 23:43 по московскому времени. Больше всего жалоб поступает на невозможность подключения к мессенджеру, что составляет порядка 91%, а также проблемы при отправке сообщений (8%).

Напомним, в прошлый раз сбой в работе Telegram произошел 25 сентября. Тогда жители России, Белоруссии и Украины столкнулись с неполадками, которые в большей степени были связаны с подключением к мессенджеру.

Позже служба поддержки Telegram сообщила, что масштабный сбой удалось устранить. Отмечалось, что пользователи в Восточной Европе могли испытывать проблемы с подключением к сервису около 45 минут.