Вирусолог раскрыл особенность всплесков коронавируса в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти у каждого заболевая существует своя главная особенность, в том числе она есть и у коронавиурсной инфекции.

По словам профессора кафедры "Вирусология" института им.Белозерского МГУ Алексея Аграновского, в России ожидается еще один всплеск заболеваемости covid-19, но он будет гораздо слабее, чем в предыдущие разы. В этом и есть ключевая особенность "ковида".

- Коронавирус в нашей популяции, видимо, очень надолго. Вопрос только в том, существенный ли будет прирост инфицированных и сколько ожидать тяжелых случаев. Насчет тяжелых случаев говорить пока не буду, но взрывного прироста быть не должно, - рассказал ученый URA.RU.

Также по его словам следующий всплеск заболеваемости следует ждать ближе к весне 2021 года. При этом, по его мнению, последующий спад числа инфицированных будет не быстрым.

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