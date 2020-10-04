Стало известно, что ближайшие 48 часов станут "переломными" для заразившегося COVID-19 Трампа

Дональд Трамп Фото: REUTERS

За последние сутки состояние здоровья заразившегося коронавирусом президента США Дональда Трампа было достаточно "тревожным", сообщил CBS источник, который знакомый с ситуацией по здоровью главы государства.

По его словам, ближайшие 48 часов будут "крайне важными" и "переломными" для его лечения от covid-19.

Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп и его супруга Мелани заразились коронавирусной инфекцией. В США заявляли, что американский лидер чувствует себя хорошо и продолжает активно работать в дистанционном формате.