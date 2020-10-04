Космонавты Роскосмоса с МКС поздравили россиян с годовщиной запуска первого спутника Земли

Российские космонавты на МКС. Фото: скрин видео

Космонавты Роскосмоса Иван Вагнер и Анатолий Иванишин поздравляют коллег, ветеранов отрасли и всех жителей Земли с борта Международной космической станции с годовщиной запуска первого искусственного спутника нашей планеты "Спутник-1". Его старт состоялся в СССР ровно 63 года назад, 4 октября 1957 года.

Свои теплые слова в честь важного праздника космонавты записали на видео и опубликовали в Твиттере. Так, Анатолий Иванишин отметил, что именно благодаря труду наших конструкторов был успешно сделан первый шаг в освоении космического пространства.