На Украине заявили о возможной отмене пенсий через 15 лет Фото: REUTERS

На Украине через 15 лет могут прекратить выплачивать пенсии гражданам, поскольку у страны просто не будет на это средств. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль во время выступления перед студентами Политехнического университета во Львове.

Премьер-министр Украины также рассказал учащимся о демографической ситуации в стране. По его словам, она не значительно лучше экономической. Так, в недалеком будущем на налоги одного работающего гражданина придется содержать минимум двух пенсионеров. А это уже может значит лишь одно - угроза увеличения налогов примерно в два раза, пишет Украина.ру.

- Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика, - заявил Шмыгаль.

Однако и из этой непростой ситуации есть выход. Шмыгарь видит его в создании накопительной пенсионной реформы, то есть чтобы люди смогли сами себе откладывать на старость. А государство со своей стороны обеспечит им лишь небольшую соцвыплату..