Познер раскрыл, какую возможность могут использовать США, чтобы "наказать" Россию

Владимир Познер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В случае победы или проигрыша Джо Байдена на президентских выборах в США Штаты не упустят возможности "наказать" Россию, заявил российский телеведущий и журналист Владимир Познер.

Такое мнение он представил в качестве комментария о ситуации с появлением в Нью-Йорке провокационных плакатов о русском языке. Лозунги на баннерах, по всей видимости, намекали на "вмешательство" российской стороны на президентские выборы.

- Если они проиграют, а они могут проиграть, то опять спишут свой проигрыш на Россию, - цитирует Познера РИА Новости.

Напомним, ранее Познер высказывался о позиции Запада по российской вакцине. По его мнению, это полное "идиотство".

- Что о Западе, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия - бяка, поэтому она ничего хорошего произвести не может. Идиотство это конечно же, - заявил телеведущий.

Ранее сайт kp.ru писал, что Россия первая в мире представила вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V". Ее успешно испытали на добровольцах, благодаря чему сыворотка показала свою безопасность и эффективность.