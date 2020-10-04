Теленка со сросшимися задними ногами поставили "на колеса" и учат ходить

Теленок со сросшимися ногами будет жить и самостоятельно ходить. Фото: инстаграм safeinaustinrescue

В американском городе Остин существует одно очень доброе и светлое место - приют для животных Safe in Austin, сотрудники которого оказывают необходимую помощь питомцам.

Совсем недавно в их особом месте появилась теленок женского пола, но с особенностью - юная корова не могла ходить из-за сросшихся задних ног. Специалисты центра смогли решить эту проблему, Руби Сью (так назвали теленка) прооперировали.

Фото: инстаграм safeinaustinrescue

Однако теперь перед сотрудниками приюта встала другая не менее важная задача - научить корову самостоятельно ходить. Для нее даже заказали специальное устройство, которое помогает ей продвигаться. Оно больше похоже на детские ходунки совмещенные с инвалидным креслом.

- Мы пытаемся сделать то, чего еще никто не делал. Эта девочка счастлива и не знает другой жизни. Ее радость, несмотря на ее инвалидность, заразительна, и мы хотим сделать все возможное, чтобы любить ее и дарить надежду и дружбу всем, кто в этом нуждается, - рассказали сотрудники питомника в своем посте в Инстаграм.