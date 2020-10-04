Последние новости на утро 4 октября 2020: Россия введет миротворцев в Карабах только при согласии Азербайджана и Армении

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 4 октября 2020 года: Россия может ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах только при условии согласия со стороны Азербайджана и Армении. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос введения российских солдат в непризнанную республику может обсуждаться в рамках Минской группы ОБСЕ. Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном вновь разгорелся из-за непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Власти каждого государства уже ввели военное положение и объявили о мобилизации населения. Россия, а также другие государства, уже призвали воющие страны немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

На Украине через 15 лет могут прекратить выплачивать пенсии гражданам, поскольку у страны просто не будет на это средств, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. С демографией в стране тоже не очень хорошо, а это значит, в недалеком будущем на налоги одного работающего гражданина придется содержать минимум двух пенсионеров. Из-за этого возможно увеличение налогов примерно в два раза.

Космонавты Роскосмоса Иван Вагнер и Анатолий Иванишин записали видеообращение на котором поздравили коллег, ветеранов отрасли и всех жителей Земли с борта МКС с годовщиной запуска первого искусственного спутника нашей планеты "Спутник-1". Его старт состоялся в СССР ровно 63 года назад, 4 октября 1957 года.

Захоронить Ленина или оставить в Мавзолее - дискуссии об этом ведутся давно. Вот по мнению главы синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона, подходить к этому вопросу нужно осторожно. Пойти на такой шаг можно будет в случае, когда вопрос не будет вызывать противостояний в обществе. Также он отметил, что Ленину все же не место на Красной площади.

Заболевший коронавирусом американский президент Дональд Трамп обратился к гражданам страны по видео. Сейчас он чувствует себя вполне нормально и планирует в скором времени вернуться к предвыборной кампании.