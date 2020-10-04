Личный помощник Трампа заразился коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ник Луна, личный помощник президента США Дональда Трампа, который сопровождал американского лидера в большинстве поездок, сдал тест на коронавирусную инфекцию и получил положительный результат.

Как отмечает ABC, Луна женат на сотруднице Белого дома, которая входит в круг помощников старшего советника и зятя американского лидера.

Кроме того, именно Луна присутствовал в минувший вторник, 29 сентября, на первых теледебатах Трампа с кандидатом от Демократической партии Джозефом Байденом, а также на встрече главы Белого дома со своими сторонниками в четверг, 1 октября.

Напомним, 1 октября американский лидер заявил, что коронавирусом заболела его советница Хоуп Хикс, которая сопровождала Трампа в предвыборных поездках по стране. Позже президент США вместе с супругой сдали тесты на коронавирус, и результаты оказались положительными у обоих. 74-летнего главу Белого дома решили госпитализировать «на несколько дней в качестве меры предосторожности».

Накануне стало известно, что заразились еще несколько сотрудников Белого дома - бывший советник президента США Келлиэнн Конуэй, и руководитель предвыборной кампании президента США Уильям Степинп.