Предзимье начинается в некоторых регионах России Фото: Евгения ГУСЕВА

На следующей неделе в некоторых регионах России уже начнётся сезон предзимья, а это значит, что в страну придет похолодание и дождь с мокрым снегом. Как рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, ожидать такого изменена погоды следует в Томской, Новосибирской, Кемеровской, Магаданской областях, а также на Камчатке и Сахалине.

«Север Новосибирской, Томской, Кемеровской областей - там ожидается похолодание. (Регионы) попрощаются с осенней погодой, наступит предзимье также в Якутии», - передает ТАСС прогноз специалиста

Варакина отметил, что начало предзимья стоит ждать в Магаданской области, на Камчатке и Сахалине, куда придет дождь с мокрым снегом, и погода, по слова эксперта, будет напоминать уже зимнюю.

Как правило, предзимье, которое является одним из шести естественных синоптических сезонов, начинается с середины октября и длится до начала третьей декады декабря.

Напомним, на последние дни сентября во многих регионах России обещали аномально теплую погоду. Температура воздуха в Европейской части страны превысит норму на 4–5 градусов