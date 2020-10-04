Об ухудшение состояния Трампа рассказали в Белом доме

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Утром в минувшую пятницу, 2 октября, у президента США Дональда Трампа, заболевшего кронавирусом, резко снизился уровень насыщения крови кислородом, а также наблюдалась высокая температура. Об этом сообщил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.

«Мы действительно испытывали обеспокоенность по этому поводу», - отметил он в эфире телеканала Fox News, но уточнил, что в настоящее время у американского лидера нет повышенной температуры, и уровень сатурации находится в норме.

Напомним, изначально врач американского лидера Шон Конли заявил, что Трамп чувствует себя хорошо и продолжает выполнять свои обязанности. Однако позже у 74-летнего президента начали проявляться симптомы заболевания - кашель и повышенная температура тела. В Белом доме сообщили, что его решили госпитализировать «на несколько дней в качестве меры предосторожности».

Накануне Трамп решил сообщил гражданам о своем самочувствии. В видеообращение он рассказал, что чувствует себя лучше, и в скором времени планирует вернуться к предвыборной кампании. Позже Конли заявил, что медики оценивают состояние президента с «осторожным оптимизмом», поскольку еще «рано говорить, что худшее позади»