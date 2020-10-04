Как вернуть переведенные мошенникам деньги, рассказал эксперт Фото: Евгения ГУСЕВА

Если вы стали жертвой мошенников при покупке товара через интернет-сервисы, первым делом необходимо обратиться в полицию, поскольку нет смысла просить банк об отмене транзакций. Об этом рассказала руководитель практики уголовного права Национальной юридической службы «Амулекс» Алена Зеленовская.

Эксперт уточнила, что если транзакция была инициирована владельцем карты, то в данном случае кредитная организация не сможет что-либо сделать. Если преступники получили информацию о любых данных карты, то шансов вернуть похищенные средства через банк не будет.

«Обязательно обратитесь в полицию с заявлением о преступлении. При этом в своём заявлении желательно изложить обстоятельства как можно подробнее», - приводит её слова агентство «Прайм».

При обращении в правоохранительные органы указывать нужно имена представившихся банковских «менеджеров», номера их телефонов, а также данные карты получателя. Также, необходимо будет сделать скриншоты с исходящими звонками.

Зеленовская напомнила, что при сумме ущерба свыше 2,5 тысячи рублей есть все основания для возбуждения уголовного дела.

Напомним, ранее Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества, когда преступники оказывают психологическое давление на клиентов. Злоумышленники, представляясь страдниками прокуратуры, просят клиентов банка о помощи в расследовании в отношении сотрудников данной кредитной организации, а позже просят перевести средства на «защищенный» счет.